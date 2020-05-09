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Общество

Более 158 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии

20 мая 2020 09:31  [29] Общество

В Нижегородской области, по данным на 20 мая, 158 134 человека сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования за сутки составил 4 937 человек на 100 тысяч населения.

"За последние сутки тестирование прошли 5 284 человека. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 154,7 теста на 100 тысяч человек", - сообщил Глеб Никитин.

Отметим, что за последние дни в среднем по 4-5 тысяч человек проходят тестирование каждые сутки.

"Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - подчеркнул глава региона.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

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