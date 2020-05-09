Сотрудники МЧС провели дезинфекцию вокруг детского сада на Бору Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию территории детского сада на Бору. Очередная обработка организована по решению Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области.

Специалисты службы химической и радиационной разведки специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Нижегородской области обработали территорию вокруг дошкольного образовательного учреждения "Антошка" на Бору, где в настоящее время открыты 2 дежурные группы.

Площадь обработанной поверхности составила 500 кв.м. Для дезинфекции применялся раствор гипохлорида кальция, разрешенный Роспотребнадзором.

Напомним, генератор холодного тумана применяют для дезинфекции Нижнего Новгорода.