Егерь обнаружил в заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть Общество

Бородатая неясыть Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Егерь Игорь Ежков обнаружил в Навашинском заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть. Он успел снять на видео перелет птицы.

Это очень редкий в регионе вид категории "А", находящийся под угрозой исчезновения.

"Бородатую неясыть отличают от сородичей темные концентрические круги вокруг ярко-желтых глаз на лицевом диске и темное пятно в форме бороды под клювом. Размах крыльев может достигать полутора метров", - рассказал Игорь Ежков.

По данным последней редакции Красной книги Нижегородской области, в регионе живет меньше 30 пар бородатых неясытей. Для гнездования они выбирают высоковозрастные пихтово-еловые и сосновые леса рядом с болотами и гарями. Птицы занимают старые гнезда дневных хищных птиц, могут гнездиться на высоких пнях с выгнившей сердцевиной. Питаются они мелкими грызунами и насекомоядными. У бородатой неясыти отличный слух, может достать мышь под сугробом в 35 см, ориентируясь по писку и шороху.

Вид нуждается в охране. Наблюдения в Навашинском заказнике продолжатся, гнезд бородатой неясыти пока не обнаружено.

"В настоящее время под особой охраной в нашем регионе находится 287 видов животных, 180 видов высших растений, 47 видов мхов, водорослей и лишайников, 50 видов грибов. 146 видов животных и растений нуждаются в особом контроле за их состоянием в природной среде, 17 видов входят в список исчезнувших с территории области. В целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных объектов животного мира у нас выделяются защитные участки в составе лесных земель. Также эта работа ведется и в рамках национального проекта "Экология", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, два года назад сотрудники госохотнадзора спасли от ворон в Нижнем Новгороде другой вид сов - длиннохвостую неясыть. В этом году работники службы контроля Автозаводского парка культуры и отдыха также спасли от нападения стаи галок длиннохвостую неясыть.