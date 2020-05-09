Последние новости рубрики Общество
20 мая 2020 11:05  [20] Всего 7209 человек: еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
20 мая 2020 10:48  [60] Глеб Никитин поблагодарил нижегородских врачей, которые спасли пациентов с коронавирусом
20 мая 2020 10:25  [74] Егерь обнаружил в заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть
20 мая 2020 09:46  [241] Сотрудники МЧС провели дезинфекцию вокруг детского сада на Бору
20 мая 2020 09:31  [80] Более 158 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
20 мая 2020 09:09  [101] Экзамены возобновляются в ГИБДД Нижегородской области
19 мая 2020 21:09  [241] Нижний сегодня: главные события дня
19 мая 2020 19:22  [228] Ремонтно-реконструкционные работы стартовали в Нижегородском кремле
19 мая 2020 18:46  [199] Нижегородская область выделит около 150 млн рублей на доплаты техническим сотрудникам медучреждений
19 мая 2020 17:54  [436] Депутаты требуют решить проблему ежегодных затоплений Нижнего Новгорода
Общество

Егерь обнаружил в заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть

20 мая 2020 10:25  [74] Общество
Бородатая неясыть

Бородатая неясыть

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

Егерь Игорь Ежков обнаружил в Навашинском заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть. Он успел снять на видео перелет птицы.

Это очень редкий в регионе вид категории "А", находящийся под угрозой исчезновения.

"Бородатую неясыть отличают от сородичей темные концентрические круги вокруг ярко-желтых глаз на лицевом диске и темное пятно в форме бороды под клювом. Размах крыльев может достигать полутора метров", - рассказал Игорь Ежков.

По данным последней редакции Красной книги Нижегородской области, в регионе живет меньше 30 пар бородатых неясытей. Для гнездования они выбирают высоковозрастные пихтово-еловые и сосновые леса рядом с болотами и гарями. Птицы занимают старые гнезда дневных хищных птиц, могут гнездиться на высоких пнях с выгнившей сердцевиной. Питаются они мелкими грызунами и насекомоядными. У бородатой неясыти отличный слух, может достать мышь под сугробом в 35 см, ориентируясь по писку и шороху.

Вид нуждается в охране. Наблюдения в Навашинском заказнике продолжатся, гнезд бородатой неясыти пока не обнаружено.

"В настоящее время под особой охраной в нашем регионе находится 287 видов животных, 180 видов высших растений, 47 видов мхов, водорослей и лишайников, 50 видов грибов. 146 видов животных и растений нуждаются в особом контроле за их состоянием в природной среде, 17 видов входят в список исчезнувших с территории области. В целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных объектов животного мира у нас выделяются защитные участки в составе лесных земель. Также эта работа ведется и в рамках национального проекта "Экология", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Напомним, два года назад сотрудники госохотнадзора спасли от ворон в Нижнем Новгороде другой вид сов - длиннохвостую неясыть. В этом году работники службы контроля Автозаводского парка культуры и отдыха также спасли от нападения стаи галок длиннохвостую неясыть.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph