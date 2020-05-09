Глеб Никитин поблагодарил нижегородских врачей, которые спасли пациентов с коронавирусом Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородских врачей, которые спасли жизни пациентов с коронавирусом. Больных в тяжелой форме заболевания удалось поставить на ноги.



В частности, врачи инфекционной больницы №2 спасли жизни 57-летней женщины и 58-летнего мужчины, находившихся в тяжелейшем состоянии из-за коронавирусной инфекции, осложненной хроническими заболеваниями. А в Кстовской центральной районной больнице прооперировали 77-летнюю пациентку с вирусной пневмонией, вызванной коронавирусом.

"Сразу три новости от нижегородских медиков, чей труд вызывает восхищение. В инфекционной больнице №2 спасли жизнь пациентке с COVID-19, которая 30 суток пробыла на ИВЛ. 57-летняя женщина поступила в больницу 10 апреля с двусторонней пневмонией. Сразу же была подключена к ИВЛ. В анамнезе – диабет, метаболический синдром, гипертоническая болезнь. В День Победы она начала дышать самостоятельно. 15 мая ей удалили трахеостому", - рассказал губернатор Нижегородской области.

Второй случай также связан с работой врачей инфекционной больницы №2. Мужчина 58 лет 25 дней провел на ИВЛ. В больницу попал с двусторонней пневмонией.

"В анамнезе - масса диагнозов: хроническая обструктивная болезнь легких средней степени тяжести, бронхиальная астма, атеросклероз аорты и церебральных сосудов, диабет... За месяц наши медики смогли выходить пациента и отправить его на реабилитацию", - подчеркнул Глеб Никитин.

Успешно работают не только медики в Нижнем Новгороде, но и в районах региона. Так, в Кстовской ЦРБ, в условиях COVID-госпиталя, провели экстренную операцию пациентке с пневмонией, вызванной коронавирусом. Была выполнена тромбэктомия при эмболии бедренной артерии с восстановлением кровообращения в конечности.

"Операция непростая даже в обычных условиях. А сейчас ее проводили во всех средствах защиты, в которых даже передвигаться тяжело. Пациентке 77 лет, она перенесла операцию спокойно. Хирург – главный врач ЦРБ Александр Цопов, ассистент - Федор Николаев, анестезиолог – Алексей Иорин. Радует, что в Кстове строят планы на будущее. В перспективе - создание Центра спасения конечности. Обязательно посещу больницу, когда позволят обстоятельства. Врачам – низкий поклон, пациентам – здоровья!" - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области планируется ввести региональные доплаты для сотрудников медучреждений, а именно технических сотрудников.

"В последнее время мы много общались с медицинскими работниками. Разбирали десятки проблемных ситуаций. Практически все они сейчас разрешены, удалось достичь понимания. Однако ряд работников не попал в перечень, определенный постановлениями и решениями федерального центра для дополнительных выплат. Это, например, лифтеры, уборщицы, технические работники, которые в "красной зоне" могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ. Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд", - отметил Глеб Никитин.

Планируется, что на эти цели будет направлено около 150 млн рублей из бюджета Нижегородской области.