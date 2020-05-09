Молодой человек похитил из ТЦ в Павлово драгоценности и мобильники на 1,3 млн рублей (ВИДЕО) Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой человек похитил из торгового центра в Павлово драгоценности и мобильные телефоны на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Факт преступления обнаружил охранник торгового центра. Он позвонил в полицию и сказал, что неизвестный, разбив окно, сначала проник в ювелирный магазин, расположенный в торговом центре, а потом в магазин техники, который находится этажом ниже.

Сумма похищенных ювелирных украшений превысила 300 тысяч рублей, в магазине техники были украдены телефоны более чем на 900 тысяч рублей. Забрав похищенное, мужчина покинул торговый центр.

Подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался 25-летний местный житель, у которого уже есть судимость. Молодого человека заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье "Кража" (ч.4 ст.158 УК РФ). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео предоставлено пресс-службой регионального ГУ МВД: