Последние новости рубрики Общество
20 мая 2020 11:58  [75] Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции
20 мая 2020 11:31  [94] Названы примерные сроки и условия летней детской оздоровительной кампании
20 мая 2020 11:27  [296] Всего 49 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса
20 мая 2020 11:05  [151] Всего 7209 человек: еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
20 мая 2020 10:48  [112] Глеб Никитин поблагодарил нижегородских врачей, которые спасли пациентов с коронавирусом
20 мая 2020 10:25  [125] Егерь обнаружил в заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть
20 мая 2020 09:46  [273] Сотрудники МЧС провели дезинфекцию вокруг детского сада на Бору
20 мая 2020 09:31  [99] Более 158 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
20 мая 2020 09:09  [178] Экзамены возобновляются в ГИБДД Нижегородской области
19 мая 2020 21:09  [256] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Всего 49 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса

20 мая 2020 11:27  [296] Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что от коронавируса скончались еще 4 жителя региона. Число летальных случаев в регионе достигло 49. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

По состоянию на 20 мая 2020 года, всего Нижегородской области официально заболели 7 209 человек, из них 1 653 человека выздоровели и выписаны (19 мая было 1 553 выздоровевших), 49 человек умерли (19 мая было 45 умерших).

Ранее Давид Мелик-Гусейнов также пояснял, что у скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Какими именно - не уточняется.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph