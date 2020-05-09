Всего 49 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что от коронавируса скончались еще 4 жителя региона. Число летальных случаев в регионе достигло 49. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

По состоянию на 20 мая 2020 года, всего Нижегородской области официально заболели 7 209 человек, из них 1 653 человека выздоровели и выписаны (19 мая было 1 553 выздоровевших), 49 человек умерли (19 мая было 45 умерших).

Ранее Давид Мелик-Гусейнов также пояснял, что у скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Какими именно - не уточняется.