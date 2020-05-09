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Общество

Названы примерные сроки и условия летней детской оздоровительной кампании

20 мая 2020 11:31  [93] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Комитет Совета Федерации по социальной политике обсудил тему подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 года в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Информация итогов обсуждения опубликована на сайте СФ.

Председатель комитета Инна Святенко сказала, что единого дня начала летней оздоровительной кампании для детей не будет. Каждый регион станет самостоятельно определять этот срок в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Между тем, по мнению специалистов министерства просвещения, старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России может быть дан с 1 июля.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина считает, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей, когда сотрудники в течение всего времени должны будут находиться на территории учреждения.

Она также призывает увеличить количество медицинского персонала, прошедшего специальную подготовку для работы в условиях коронавирусной инфекции.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Янина Голубева сообщила, что летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней.

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