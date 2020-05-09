Последние новости рубрики Общество
20 мая 2020 11:58  [75] Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции
20 мая 2020 11:31  [93] Названы примерные сроки и условия летней детской оздоровительной кампании
20 мая 2020 11:27  [295] Всего 49 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса
20 мая 2020 11:05  [151] Всего 7209 человек: еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
20 мая 2020 10:48  [112] Глеб Никитин поблагодарил нижегородских врачей, которые спасли пациентов с коронавирусом
20 мая 2020 10:25  [125] Егерь обнаружил в заказнике Нижегородской области краснокнижную бородатую неясыть
20 мая 2020 09:46  [273] Сотрудники МЧС провели дезинфекцию вокруг детского сада на Бору
20 мая 2020 09:31  [99] Более 158 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
20 мая 2020 09:09  [178] Экзамены возобновляются в ГИБДД Нижегородской области
19 мая 2020 21:09  [256] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции

20 мая 2020 11:58  [75] Общество

Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства региона 20 мая 2020 года.

По информации ведомства, прибывших из-за рубежа жителей Нижегородской области уже доставили из Москвы домой, где они будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

"Среди вернувшихся из Франции нижегородцев нет туристов. В основном наши земляки ездили в Париж к родственникам, на учебу и по рабочим вопросам", - пояснила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Cо дня закрытия границ Российской Федерации, т.е. с 27 марта 2020 года, на территорию России вернулись 2 536 жителей Нижегородской области, в том числе в период с 15 апреля по 19 мая в ходе специальных вывозных рейсов в Россию, организованных оперативным штабом, возвращены 322 нижегородца.

Напомним, что вопрос о возвращении нижегородцев находится под контролем губернатора Глеба Никитина и правительства области.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph