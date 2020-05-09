Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции Общество

Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства региона 20 мая 2020 года.

По информации ведомства, прибывших из-за рубежа жителей Нижегородской области уже доставили из Москвы домой, где они будут проходить обязательный 14-дневный карантин.

"Среди вернувшихся из Франции нижегородцев нет туристов. В основном наши земляки ездили в Париж к родственникам, на учебу и по рабочим вопросам", - пояснила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Cо дня закрытия границ Российской Федерации, т.е. с 27 марта 2020 года, на территорию России вернулись 2 536 жителей Нижегородской области, в том числе в период с 15 апреля по 19 мая в ходе специальных вывозных рейсов в Россию, организованных оперативным штабом, возвращены 322 нижегородца.

Напомним, что вопрос о возвращении нижегородцев находится под контролем губернатора Глеба Никитина и правительства области.