Нижегородцам предложили посетить палаты Пушникова в онлайн-режиме Культура и отдых

Нижегородский туристско-информационный центр презентовал четвертый выпуск в рамках проекта "#ОткройНижний". На этот раз видеоролик посвящен палатам Пушникова (Дом бургомистра Пушникова).

В новом выпуске зрители узнают историю строительства палат и их архитектурные особенности.

Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям региона, которые сложно или практически невозможно посетить, будут публиковать еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаунтах Visit Nizhny в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте).

Отметим, проект виртуальных путешествий "#ОткройНижний" стартовал 21 апреля. Первая онлайн-экскурсия была посвящена пакгаузам на Стрелке – наследию всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде, вторая экскурсия – стадиону "Нижний Новгород", третья – чайной "Столбы", а четвертая – Нижегородскому острогу. Четыре выпуска проекта набрали более 100 тысяч просмотров.

Видеофайл виртуальной экскурсии размещен по ссылке.

Нижегородцам также предложили принять участие в онлайн игре Госбанка на Покровке.

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