Нижегородцам предложили посетить палаты Пушникова в онлайн-режиме

Фото: с сайта wikipedia.org
Нижегородский туристско-информационный центр презентовал четвертый выпуск в рамках проекта "#ОткройНижний". На этот раз видеоролик посвящен палатам Пушникова (Дом бургомистра Пушникова).
В новом выпуске зрители узнают историю строительства палат и их архитектурные особенности.
Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям региона, которые сложно или практически невозможно посетить, будут публиковать еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаунтах Visit Nizhny в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте).
Отметим, проект виртуальных путешествий "#ОткройНижний" стартовал 21 апреля. Первая онлайн-экскурсия была посвящена пакгаузам на Стрелке – наследию всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде, вторая экскурсия – стадиону "Нижний Новгород", третья – чайной "Столбы", а четвертая – Нижегородскому острогу. Четыре выпуска проекта набрали более 100 тысяч просмотров.
Видеофайл виртуальной экскурсии размещен по ссылке.
Нижегородцам также предложили принять участие в онлайн игре Госбанка на Покровке.
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