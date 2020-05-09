Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Ведерникова Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Ведерникова. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков Александр Ведерников 1982 г.р. ушел из дома по ул.Лопатина 13 мая и пропал.

Приметы: среднего телосложения, рост 176 см, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в коричневую кожаную куртку, темную водолазку, синие джинсы, обут в черно-белые кеды, на голове черная кепка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.