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Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Ведерникова. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
По информации поисковиков Александр Ведерников 1982 г.р. ушел из дома по ул.Лопатина 13 мая и пропал.
Приметы: среднего телосложения, рост 176 см, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет в коричневую кожаную куртку, темную водолазку, синие джинсы, обут в черно-белые кеды, на голове черная кепка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.
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