Нижегородская администрация установила тарифы на укладку плитки и брусчатки на кладбище Общество

Нижегородская администрация установила тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений, в частности на укладку плитки и брусчатки на кладбище. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Для муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг населению" установлены следующие тарифы на укладку материалов на территории захоронения, включая их стоимость:

- укладка бетонной плитки 1 кв.метр – 2 340 рублей

- укладка брусчатки 1 кв.метр – 2 815 рублей

- укладка бордюрного камня 1 погонный метр – 1 260 рублей.

Ранее в постановлении были опубликованы расценки МП "Комбинат ритуальных услуг населению" на другие услуги, связанные с захоронением.

Ранее сообщалось, что новое кладбище появится в Автозаводском районе. Оно будет расположено рядом с кладбищами "Стригинское" и "Новое Стригинское". Площадь некрополя составит 19 гектаров. Проект сейчас проходит согласование в Главгосэкспертизе.