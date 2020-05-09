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Общество

Настоятельница монастыря в Дивееве рассказала о лечении монахинь от коронавируса

20 мая 2020 15:41  [40] Общество

Фото: с сайта Нижегородской митрополии

Настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова) рассказала о лечении монахинь от коронавируса. На сайте Нижегородской митрополии опубликовано видеообращение. Игумения сказала, что сестры начали возвращаться из больниц в обитель.

"Я благодарю всех, кто принял участие в молитвенном попечении о сестрах нашей обители. Милостью божьей сейчас все идет на убыль. Мы хотели бы поблагодарить священноначалие - святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который все время интересовался положением дел в нашем монастыре. Низкий вам поклон за заботу и попечение. Благодарим также сотрудников больниц. Во-первых, за самоотверженный труд медицинских работников нашей монастырской больницы. Основное количество сестер проходило сначала через монастырскую больницу, а потом уже направляли или в саровскую, или же в нижегородскую больницу, или в Арзамас, или вот еще 5 человек сейчас в Москве", - пояснила игумения Сергия.

"Мы получили медикаменты и средства индивидуальной защиты, и дезрастворы. Многие, тайные даже можно сказать, благотворители жертвовали нам лекарства и прочее. Мы благодарны Господу, что Господь нас посетил болезнью, но в то же время и дал избавление. Осталось в нашей больнице лечиться еще 37 человек, но мы видим, что наступает спад болезни", - добавила она.

Она также напомнила, что Дивеево по-прежнему находится на карантине. 

Отметим, что по состоянию на 20 мая в Дивеевском районе 401 человек заболел коронавирусом, по состоянию на 1 мая было 196 заболевших.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщал, что было проведено эпидемиологическое расследование на уровне всего Дивеевского района. Очаг удалось купировать, а заболевших изолировали или госпитализировали. Он подчеркнул, что вспышка заболеваемости на территории монастыря была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны. Карантин в Дивееве введен с 25 апреля и действует до сих пор.

Остальные храмы Нижегородской области закрыты для посещения, пока до конца мая.

 

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