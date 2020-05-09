Последние новости рубрики Общество
20 мая 2020 16:12  [67] СУ СК и Минздрав Нижегородской области проведут онлайн-прием граждан 21 мая
20 мая 2020 15:41  [202] Настоятельница монастыря в Дивееве рассказала о лечении монахинь от коронавируса
20 мая 2020 15:34  [86] Новые тематические разделы для обращений граждан появились на портале "Вам решать"
20 мая 2020 15:19  [87] Банк "Открытие" выступает партнером онлайн-фестиваля "Arkhangelsk Blues"
20 мая 2020 14:55  [200] Суд оштрафовал жителя Кулебак за нарушение карантина
20 мая 2020 14:37  [169] Больше 50% зараженных COVID-19 нижегородцев проживает в областном центре
20 мая 2020 14:21  [156] Нижегородская администрация установила тарифы на укладку плитки и брусчатки на кладбище
20 мая 2020 13:42  [128] Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели
20 мая 2020 13:11  [155] Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Ведерникова
20 мая 2020 11:58  [156] Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции
Общество

СУ СК и Минздрав Нижегородской области проведут онлайн-прием граждан 21 мая

20 мая 2020 16:12  [67] Общество

Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Айрат Саетович Ахметшин проведет совместно с представителем министерства здравоохранения области дистанционный прием граждан по вопросам начисления и получения стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Прием пройдет 21 мая 2020 года, начиная с 15 часов.

Предварительная запись по телефонам: 8(831) 268-02-99, 268-03-49, 8-920-069-11-29, 8-920-069-59-90.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph