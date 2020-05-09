СУ СК и Минздрав Нижегородской области проведут онлайн-прием граждан 21 мая Общество

Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Айрат Саетович Ахметшин проведет совместно с представителем министерства здравоохранения области дистанционный прием граждан по вопросам начисления и получения стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Прием пройдет 21 мая 2020 года, начиная с 15 часов. Предварительная запись по телефонам: 8(831) 268-02-99, 268-03-49, 8-920-069-11-29, 8-920-069-59-90.

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