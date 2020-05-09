ЗС НО предлагает расширить перечень отраслей экономики, несущих убытки от COVID-19 Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены направить председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой расширить перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Текст обращения был рассмотрен комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма на заседании 20 мая.

В документе отмечено, что в настоящее время в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавируса, не вошло большое количество субъектов реального сектора экономики, деятельность которых существенно ограничена и которые несут значительные убытки.

По мнению авторов обращения, перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики должен быть существенно расширен. В этой связи, считают депутаты нижегородского парламента, всем субъектам реального сектора экономики необходимо предоставить в форме безвозмездной финансовой помощи на каждого сотрудника по 12,13 тысяч рублей.

Сейчас такую форму поддержки могут получить лишь предприятия малого и среднего бизнеса при условии, что штат сотрудников у них сохранится на

90%.

Кроме того, в документе Законодательного собрания региона отмечается, что в перечень системообразующих организаций российской экономики не вошли организации Нижегородской области, которые оказывают влияние не только на экономику региона, но и в целом на российскую экономику.

По мнению авторов документа, любая остановка производства увеличивает финансовые, кадровые и технологические издержки. У субъектов реального сектора экономики отсутствуют ресурсы и источники покрытия этих издержек. Поэтому особенно важно оказывать действенную поддержку всему реальному сектору экономики, в первую очередь промышленным предприятиям, которые сохраняют большое количество рабочих мест.

Также депутаты регионального парламента предлагают в качестве дополнительной меры государственной поддержки предусмотреть продление действия единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на период до конца 2021 года. Это позволит им уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы платежей и пособий, которые были уплачены в пользу работников.

"Хочу отметить, что в рамках расширенного заседания нашего комитета, которое прошло в конце апреля, обсуждались меры господдержки предприятий, которые хотелось бы видеть в качестве дополнительных к уже существующим. Правительством Нижегородской области были аккумулированы наши предложения и взяты в работу для того, чтобы подготовить свои нормативные документы для решения этих вопросов", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

"Подчеркну, что многие предложения депутатов Законодательного собрания находятся в компетенции правительства РФ. Кроме того, стоит отметить, что режим повышенной готовности ограничивает возможности в работе не только предприятий из перечня в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения коронавируса, но и субъектов реального сектора экономики", - пояснил он.

"Мы акцентируем внимание правительства РФ на том, что необходимо обеспечить дополнительные меры поддержки всем хозяйствующим субъектам, которые в этой сложной ситуации. Это нужно для того, чтобы во время выхода из режимов самоизоляции и повышенной готовности предприятия не потеряли возможности продолжить эффективную работу", - подытожил председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.