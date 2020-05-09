Комиссия нижегородской Думы поддержала администрацию в вопросе непредставления налоговых льгот стадиону Экономика

Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике на заседании 20 мая 2020 года обсудила возможность предоставления льготы по уплате земельного налога для земельного участка, занятого стадионом "Нижний Новгород".

Председатель комиссии Марк Фельдман напомнил, что обращение и.о. министра спорта Нижегородской области об освобождении от уплаты земельного налога организаций, владеющих земельными участками, занятыми спортивными объектами, использовавшимися для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018, поступило в администрацию Нижнего Новгорода в марте.

"С учетом снижения экономической активности и высокого риска существенного снижения налоговых доходов бюджета считаем предоставление льготы по земельному налогу в настоящее время нецелесообразным", - озвучила позицию администрации города директор департамента экономического развития и закупок Марина Антипова.

Члены профильной комиссии проголосовали за отказ в предоставлении для земельного участка, занятого стадионом "Нижний Новгород", льготы по земельному налогу. Аналогичное решение было принято постоянной комиссией городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству 18 мая. Тогда директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин заявил, что согласно прогнозам, в 2020 году неисполнение планов по поступлению земельного налога составит 310 млн рублей.



СПРАВКА:

Земельный участок площадью 21,6 га, занимаемый стадионом Нижний Новгород" (кадастровая стоимость 557 млн 694 тысячи рублей), был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Согласно постановлению Думы Нижнего Новгорода (с изменениями на 27 ноября 2019 года), ставка земельного налога составляет 1,5% от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков. С учетом этих данных, для стадиона сумма налога может составить 8 млн 365 тысяч рублей.