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Политика

Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации нацпроектов в регионах ПФО

20 мая 2020 18:33  [58] Политика

Совместное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова состоялось 20 мая 2020 года в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках мероприятия совместно с главами регионов ПФО, представителями федеральных министерств и ведомств страны обсуждались вопросы, связанные с принятием дополнительных мер в сфере противодействия правонарушениям в ходе реализации национальных проектов на территории округа.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в мероприятии принял участие губернатор региона Глеб Никитин.

"На совещании 19 мая президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что даже в условиях борьбы с распространением коронавируса нельзя забывать о реализации национальных проектов. Я уже дал поручение правительству региона проанализировать все мероприятия в рамках нацпроектов. Важно, чтобы средства, которые выделяются, использовались максимально эффективно. Это касается и муниципалитетов. В ближайшее время планирую провести совещание со всеми блоками правительства, чтобы детально обсудить текущее положение дел", - сказал Глеб Никитин.

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