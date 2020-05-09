Нижний сегодня: главные события дня Общество

Всего 49 человек: еще четыре нижегородца умерли от коронавируса

Число летальных случаев в регионе достигло 49. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Какими именно - не уточняется.

Всего 7209 человек: еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По состоянию на 20 мая 2020 года, всего в Нижегородской области официально заболели 7 209 человек, в том числе 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено за прошедшие сутки. В настоящее время 1 653 человека выздоровели и выписаны (19 мая было 1 553 выздоровевших), 49 человек умерли (19 мая было 45 умерших).

Настоятельница монастыря в Дивееве рассказала о лечении монахинь от коронавируса

Вспышка заболеваемости на территории монастыря была вызвана масштабным паломничеством верующих из разных регионов страны. Карантин в Дивееве введен с 25 апреля и действует до сих пор.

Экзамены возобновляются в ГИБДД Нижегородской области

В частности, возобновляется проведение теоретических экзаменов и экзаменов по первоначальным навыкам управления, с третьей декады мая (с 20 мая) - проведение экзаменов в условиях городского движения. Кроме того, возобновлены экзамены по замене иностранных национальных или международных водительских удостоверений на российские национальные, а также экзамены у лиц, лишенных права управления.

Больше 50% зараженных COVID-19 нижегородцев проживает в областном центре

В Нижнем Новгороде проживает 3 621 заболевший коронавирусом – это составляет 50,2% от общего количества заболевших в Нижегородской области. Далее по числу заболевших следуют Павловский (599 человек), Дивеевский (401), Кулебакский (289), Богородский (240), Починковский (166) районы, а также Дзержинск (164), Борский (184) и Кстовский (154) районы.