Более 163 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус, - Глеб Никитин Общество

По данным на 21 мая, 163 766 жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования за сутки составил 5 113 человек на 100 тысяч населения.

"За последние сутки тестирование прошли 5 632 человека. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране. За неделю охват населения тестированием составил 154,7 теста на 100 тысяч человек", - сообщил Глеб Никитин.

"Важно, сохранив высокие объемы тестирования, увидеть снижение количества зараженных", - подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.