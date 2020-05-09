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Происшествия

Житель Дзержинска пострадал на пожаре на пр. Циолковского

21 мая 2020 10:37  [61] Происшествия

Житель Дзержинска пострадал на пожаре в пятиэтажном доме на пр. Циолковского 20 мая 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило в 13:26. Как выяснили спасатели, причиной пожара стала неосторожность при курении. 64-летний хозяин квартиры получил отравление продуктами горения и был доставлен в Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. С.М. Самарина.

Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка. 

В результате пожара обгорело имущество в комнате на площади 1 кв.м.

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