Дзержинские депутаты положительно оценили работу по пресечению нарушений в сфере благоустройства Общество

Депутаты комитета Думы Дзержинска по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов положительно оценили работу городской административной комиссии и административно-технической инспекции (АТИ) по пресечению нарушений в сфере благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

По словам первого заместителя главы администрации Глеба Андреева, в целом с момента создания административно-технической инспекцией выявлено более 360 нарушений в сфере благоустройства, которые были устранены. Административной комиссией, в свою очередь, выписано штрафов на сумму свыше 3,5 млн. рублей. Лидирует статья 3.1 КОАП "Нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов".

Как сообщил начальник управления муниципального контроля администрации города Андрей Кошкин, оплачивается порядка 60% штрафов, есть и нарушители, которые оспаривают наказание в суде.

"К сожалению, есть горожане, которые пока только через кнут понимают, что нельзя машину ставить на газон. С моей точки зрения, информации о проводимых мероприятиях недостаточно. Нужно объяснять людям, в том числе с привлечением СМИ: вот это – нарушение, которое карается штрафом. Нужно говорить о том, что количество протоколов растет, и зафиксированный факт не получится обжаловать, деньги будут взысканы", - сказал депутат Евгений Минервин.

Глеб Андреев отметил, что административной комиссии помогали волонтеры из числа горожан, которые делали фотофиксацию нарушений. Сейчас режим повышенной готовности, действующий на территории области, накладывает свои ограничения.

Депутат Константин Фокин предложил использовать для сбора информации о нарушениях социальные сети, поскольку на эти площадки выходят активные горожане.

Как пояснили представители администрации, для фиксации нарушения, необходимо, чтобы фотография отражала дату, место и время его совершения.

Евгений Минервин затронул еще одну сторону деятельности вновь созданных структур – выявление несанкционированных свалок мусора: "Общий объем выявленных свалок по вашей справке 14 230 кубов. То, что зафиксировано. У нас деньги запланированы на этот объем? Сколько стоит их вывоз?".

Глеб Андреев доложил, что в общую таблицу с указанием геолокации внесены 220 несанкционированных свалок. Приблизительная стоимость их утилизации – 79,5 млн рублей. По его словам, ведутся переговоры с региональным правительством для осуществления работ на условиях софинансирования.

В итоге обсуждения вопроса комитет рекомендовал администрации города организовать информирование горожан о работе административной комиссии и АТИ, проводить мониторинг соцсетей для выявления жалоб и обращений граждан по вопросам благоустройства, а также рассмотреть возможность расширения штата административно-технической инспекции.

"Помимо увеличения численности инспекторов, которое я полностью поддерживаю, просил бы наделить их транспортным средством. Странно ставить задачи, не обеспечивая ресурсами для выполнения", - прокомментировал Евгений Минервин.