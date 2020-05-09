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Политика

"Поправки в Конституцию помогут сохранить чистоту русского языка", - Юрий Филиппов

21 мая 2020 11:24  [25] Политика

"Поправки в Конституцию помогут сохранить чистоту русского языка", - считает директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов.

Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов, - так в новой редакции Конституции, в 68-й статье, планируется закрепить статус русского языка.

"Для меня очень важны поправки в Конституцию, которые касаются чистоты русского языка. Сейчас иногда уже просто перестаешь понимать, на каком языке разговаривает молодежь. Я за то, чтобы как можно меньше было этих изуродованных слов германо-романского происхождения, которых сейчас в нашем языке огромное количество. Русский должен оставаться языком Пушкина, Высоцкого, без всяких "факапов", "мессенджеров" и других малопонятных для слуха слов. И то, что поправки в Конституцию, наконец, защитят наш язык от ненужных заимствований - это очень важно", - сказал Юрий Филиппов.

"В связи с этим мне вспоминается одна семейная история. Моя прабабушка Мария Владимировна Хлудова великолепно знала несколько языков – дворянское происхождение и московский Институт благородных девиц позволили ей получить прекрасное образование. И как-то, уже в советское время, в годы так называемого распределения промышленных товаров и продуктов по заводам, моему отцу, инженеру–изобретателю, который работал в ОКБМ, досталась французская соковыжималка. Естественно, инструкция была только на французском, и прабабушку попросили перевести. Она надела двое очков, посмотрела и сказала: "Я не буду это читать, это не французский, там сплошные американизмы. Это изуродованный язык!", - и наотрез отказалась. Вот такая была принципиальность по отношению к чистоте даже неродного языка. Что уж говорить о родном", - рассказал он.

"Можно понять, когда люди живут на границе с другими государствами - у них в языке могут появляться заимствования. Но к Нижегородской области это не относится, поэтому мы должны общаться на классическом русском языке. Государственном языке. Культура и язык – это уникальное наследие нашей страны. Поэтому я обязательно пойду и проголосую за чистоту русского языка. И это будет не только мой выбор, но и выбор моей прабабушки, Хлудовой Марии Владимировны, потомственной почетной гражданки города Москвы. Я ее, увы, не застал, но, уверен, что это был бы и ее выбор, - резюмировал Юрий Филиппов.

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