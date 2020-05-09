Почти 30 нижегородских пожарных награждены за ликвидацию последствий взрывов на заводе "Кристалл" Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Почти 30 сотрудников Спецуправления №38 МЧС России удостоены госнаград и ведомственных медалей за ликвидацию последствий взрывов на заводе "Кристалл" 1 июня 2019 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В том числе десять пожарных указом президента России Владимира Путина награждены медалью "За отвагу на пожаре ":

- майор внутренней службы Евгений Александров;

- старший сержант внутренней службы Дмитрий Денисов;

- майор внутренней службы Алексей Кондюрин;

- старший прапорщик внутренней службы Василий Кузнецов;

- прапорщик внутренней службы Александр Ледихов;

- майор внутренней службы Сергей Перевозов;

- старший прапорщик внутренней службы Сергей Солнышков;

- старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Сотов;

- подполковник внутренней службы Владимир Сучков;

- полковник внутренней службы Андрей Федотов.

Кроме того, приказом министра МЧС России Евгения Зиничева 17 огнеборцев награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий ЧС":

- майор внутренней службы Евгений Александров;

- прапорщик внутренней службы Евгений Докин;

- старший сержант внутренней службы Александр Загария;

- майор внутренней службы Сергей Корабельщиков;

- старший сержант внутренней службы Антон Кораблев;

- прапорщик внутренней службы Ольга Ланцова;

- старшина внутренней службы Александр Лещев;

- старший сержант внутренней службы Сергей Мигунов;

- старший прапорщик внутренней службы Георгий Мухин;

- старшина внутренней службы Алексей Панин;

- прапорщик внутренней службы Дмитрий Петряев;

- капитан внутренней службы Павел Спицин;

- капитан внутренней службы Сергей Ташлыков;

- полковник внутренней службы Андрей Федотов;

- подполковник внутренней службы Егор Филонов;

- старший лейтенант внутренней службы Максим Хаимов;

- старшина внутренней службы Роман Цирульников;

Напомним, на территории НИИ с начала 2019 года произошло два ЧП, связанных со взрывами. Одно из них произошло 1 июня 2019 года. В результате разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м. На предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня бомбы.

Ранее сообщалось, что Ростех выделит дзержинскому ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на создание новых производств.