Почти 30 нижегородских пожарных награждены за ликвидацию последствий взрывов на заводе "Кристалл"

Фото:
Почти 30 сотрудников Спецуправления №38 МЧС России удостоены госнаград и ведомственных медалей за ликвидацию последствий взрывов на заводе "Кристалл" 1 июня 2019 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В том числе десять пожарных указом президента России Владимира Путина награждены медалью "За отвагу на пожаре ":
- майор внутренней службы Евгений Александров;
- старший сержант внутренней службы Дмитрий Денисов;
- майор внутренней службы Алексей Кондюрин;
- старший прапорщик внутренней службы Василий Кузнецов;
- прапорщик внутренней службы Александр Ледихов;
- майор внутренней службы Сергей Перевозов;
- старший прапорщик внутренней службы Сергей Солнышков;
- старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Сотов;
- подполковник внутренней службы Владимир Сучков;
- полковник внутренней службы Андрей Федотов.
Кроме того, приказом министра МЧС России Евгения Зиничева 17 огнеборцев награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий ЧС":
- майор внутренней службы Евгений Александров;
- прапорщик внутренней службы Евгений Докин;
- старший сержант внутренней службы Александр Загария;
- майор внутренней службы Сергей Корабельщиков;
- старший сержант внутренней службы Антон Кораблев;
- прапорщик внутренней службы Ольга Ланцова;
- старшина внутренней службы Александр Лещев;
- старший сержант внутренней службы Сергей Мигунов;
- старший прапорщик внутренней службы Георгий Мухин;
- старшина внутренней службы Алексей Панин;
- прапорщик внутренней службы Дмитрий Петряев;
- капитан внутренней службы Павел Спицин;
- капитан внутренней службы Сергей Ташлыков;
- полковник внутренней службы Андрей Федотов;
- подполковник внутренней службы Егор Филонов;
- старший лейтенант внутренней службы Максим Хаимов;
- старшина внутренней службы Роман Цирульников;
Напомним, на территории НИИ с начала 2019 года произошло два ЧП, связанных со взрывами. Одно из них произошло 1 июня 2019 года. В результате разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м. На предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м. По данному факту возбудили уголовное дело. Суд обязал "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обезвредить оставшиеся после взрывов 1 июня бомбы.
Ранее сообщалось, что Ростех выделит дзержинскому ГосНИИ "Кристалл" 1,5 млрд рублей на создание новых производств.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+