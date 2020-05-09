Последние новости рубрики Культура и отдых
21 мая 2020 14:07  [62] Нижегородское историческое общество пока не планирует открывать музей и трапезную в Доме купца Чатыгина
20 мая 2020 14:58  [192] Юрий Филиппов: "Такие встряски как сейчас помогают внедрить в музеях мультимедийность"
20 мая 2020 12:21  [313] Нижегородцам предложили посетить палаты Пушникова в онлайн-режиме
18 мая 2020 12:42  [589] Нижегородцам предложили принять участие в онлайн игре Госбанка на Покровке
18 мая 2020 12:19  [175] "100% музеев оперативно перестроили формат работы", - Глеб Никитин
15 мая 2020 15:15  [335] Ночь музеев: программа онлайн-мероприятий в Нижнем Новгороде
14 мая 2020 17:26  [811] ЗАО "СМУ-77" отреставрирует Нижегородский художественный музей за 145,8 млн рублей
13 мая 2020 15:23  [272] Новый выпуск проекта онлайн-экскурсий "#ОткройНижний" посвящен Нижегородскому острогу
13 мая 2020 14:41  [1444] Международный день семьи: программа онлайн–мероприятий в библиотеках Нижнего Новгорода
13 мая 2020 12:32  [335] Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
Культура и отдых

Нижегородское историческое общество пока не планирует открывать музей и трапезную в Доме купца Чатыгина

21 мая 2020 14:07  [62] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское региональное отделение Российского военно-исторического общества пока не планирует открывать музей и стилизованную трапезную в Доме купца Чатыгина, известном как домик Петра I (ул. Почаинская, 27). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель нижегородского отделения Николай Лешков.

О намерении сделать переданный обществу объект культурного наследия федерального значения туристической точкой заявлял прежний руководитель отделения Олег Казаринов. В домик Петра I планировалось обеспечить свободный доступ для туристических групп.

В частности, в подвале здания должна была разместиться стилизованная под быт городского купца второй половины 17 века трапезная, в которой подавалась бы русская традиционная кухня. Возможно, прием пищи сопровождался бы живой музыкой.

Второй этаж планировалось сделать частично выставочным, частично административным. В одной из комнат должен был разместиться офис военно-исторического общества, а во второй – стационарный музей со стилизованными предметами быта. За образец интерьера планировалось взять дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гостям, также, должны были предлагать переодеться в одежду, стилизованную под 17 век.

Однако, сейчас, по словам Николая Лешкова, реализация этих планов не рассматривается. Это требует больших финансовых затрат, которых у нижегородского отделения РВИО нет. Кроме того, возможность обустройства музея и трапезной прорабатывал Олег Казаринов. Все необходимые контакты были у него.

В настоящее время нижегородское отделение военно-исторического общества занимается просветительской работой. В Доме купца Чатыгина проходят встречи с активом, тематические лекции, выставки и патриотические мероприятия для молодежи. Но, в связи с пандемией коронавируса, и они временно прекращены. Предположительно - до начала нового учебного года.

Напомним, что Олег Казаринов скончался от ножевого ранения в июле 2019 года. В тот день он участвовал в подготовке к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции "Щит и меч" на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор".

Примерно около 22:45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к главе исторического общества и внезапно ударил его ножом.

Олега Казаринова доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции. Ему было 52 года.

Вину в совершении преступления 35-летний мужчина признал частично, был заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph