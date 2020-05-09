Нижегородское историческое общество пока не планирует открывать музей и трапезную в Доме купца Чатыгина Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское региональное отделение Российского военно-исторического общества пока не планирует открывать музей и стилизованную трапезную в Доме купца Чатыгина, известном как домик Петра I (ул. Почаинская, 27). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель нижегородского отделения Николай Лешков.

О намерении сделать переданный обществу объект культурного наследия федерального значения туристической точкой заявлял прежний руководитель отделения Олег Казаринов. В домик Петра I планировалось обеспечить свободный доступ для туристических групп.

В частности, в подвале здания должна была разместиться стилизованная под быт городского купца второй половины 17 века трапезная, в которой подавалась бы русская традиционная кухня. Возможно, прием пищи сопровождался бы живой музыкой.

Второй этаж планировалось сделать частично выставочным, частично административным. В одной из комнат должен был разместиться офис военно-исторического общества, а во второй – стационарный музей со стилизованными предметами быта. За образец интерьера планировалось взять дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Гостям, также, должны были предлагать переодеться в одежду, стилизованную под 17 век.

Однако, сейчас, по словам Николая Лешкова, реализация этих планов не рассматривается. Это требует больших финансовых затрат, которых у нижегородского отделения РВИО нет. Кроме того, возможность обустройства музея и трапезной прорабатывал Олег Казаринов. Все необходимые контакты были у него.

В настоящее время нижегородское отделение военно-исторического общества занимается просветительской работой. В Доме купца Чатыгина проходят встречи с активом, тематические лекции, выставки и патриотические мероприятия для молодежи. Но, в связи с пандемией коронавируса, и они временно прекращены. Предположительно - до начала нового учебного года.

Напомним, что Олег Казаринов скончался от ножевого ранения в июле 2019 года. В тот день он участвовал в подготовке к проведению фестиваля военно-исторической реконструкции "Щит и меч" на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор".

Примерно около 22:45 один из участников мероприятия, прощаясь с остальными, подошел к главе исторического общества и внезапно ударил его ножом.

Олега Казаринова доставили в нижегородскую больницу № 35, где он скончался во время операции. Ему было 52 года.

Вину в совершении преступления 35-летний мужчина признал частично, был заключен под стражу. Приговором суда ему назначено наказание - 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.