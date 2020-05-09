Новая форма для заключения договора энергоснабжения запущена на сайте "ТНС энерго НН" Общество

Новая форма обращения по теме "Заключение/Переоформление договора энергоснабжения" запущена на сайте "ТНС энерго НН". Об этом сообщает пресс-служба компании

Она находится в разделе "Напишите нам". Эта опция доступна как клиентам компании, так и нижегородцам, которые пока не являются клиентами ПАО "ТНС энерго НН" - владельцам жилой недвижимости в многоквартирных и частных жилых домах.

В новой форме обращения предусмотрены поля с информацией, необходимой для заключения договора при смене собственника старого или покупке нового частного дома или квартиры, и находится список документов, которые клиенту нужно прикрепить к заявке.

Обращение со сканированными копиями документов автоматически поступает в работу. Нововведение сократит время обработки заявки клиента за счет

полноты первоначальной информации и исключения запроса дополнительной информации для формирования обращения, а также решения вопроса за одно онлайн-обращение.