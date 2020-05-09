Амбулаторный центр диагностики пациентов с подозрением на COVID–19 открылся в Лыскове Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Амбулаторный межрайонный центр диагностики пациентов с подозрением на новую короновирусную инфекцию открылся в Лыскове Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Центр будет функционировать в течение всего времени пандемии. Его задача - обслуживать 10 районов области.

По словам и.о. главного врача Лысковской центральной районной больницы Андрея Сливкина, главная цель открытия центра - это своевременная диагностика и определение тактики ведения пациентов с симптомами респираторных заболеваний в условиях угрозы распространения коронавируса.

"К нам поступают и пациенты, у которых клинические проявления инфекции отсутствуют: нет ни температуры, ни кашля. Чаще всего это люди, контактировавшие с больными. Если при выполнении КТ-исследования выясняется, что у пациента двухсторонняя пневмония, выявляются изменения в легких, больного направляют в Кстовскую ЦРБ, на базе которой сегодня развернут COVID-госпиталь, либо во 2-ю инфекционную больницу, больницы №5 и № 29 Нижнего Новгорода, тоже перепрофилированные под лечение коронавируса", - рассказал Андрей Сливкин.

По словам и.о. главврача, с открытием центра приемный покой Лысковской ЦРБ разделен на "зелёную" и "красную" зоны с отдельными входами. "Красная" - для пациентов с подозрением на коронавирус, "зелёная" - для приема остальных больных. Медперсонал в "красной" зоне работает в специальных защитных костюмах. Зал для проведения КТ-исследований также разделен на две зоны. В "зеленой" находится врач-рентгенолог, в "красной" работает медперсонал, который непосредственно контактирует с пациентом.

"Машины с пациентами подъезжают непосредственно к двери приемного покоя. Об их доставке районные больницы извещают нас заранее. С 08:00 до 12:00 на томографе идет плановый прием больных, а пациентов с подозрением на COVID-19 обследуют во второй половине дня. В конце каждой смены проводится дезинфекция. В случае подтверждения диагноза больного в COVID-центр на лечение эвакуирует та же машина "Скорой помощи", которая привезла его к нам. Лекарства для лечения амбулаторных пациентов - тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, - осуществляется бесплатно", - добавил Андрей Сливкин.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по состоянию на 21 мая 2020 года в регионе 1 911 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.