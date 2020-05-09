"ЕР" подготовила более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики Политика

"Единая Россия" подготовила более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Предложения, подготовленные, в том числе регионами, готовы для работы и реализации.

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион направил более 20 предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. В их числе, как общенациональные мероприятия, так и секторальные меры.

"Мы уже можем предварительно оценить эффективность мер поддержки, внедряемых на различных этапах борьбы с распространением коронавируса. Готовы делиться собственным опытом. Считаем важным, чтобы помощью были охвачены как можно больше граждан и компаний пострадавших в результате сложившейся ситуации", - сказал Глеб Никитин.

"Логично было бы расширить поддержку самозанятых граждан в рамках нацпроектов, увеличить объемы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, снизить контрольную нагрузку на бизнес. Много вопросов у тех компаний, кто пока не внесен в перечень пострадавших отраслей, но по факту также несут высокие убытки. Мы предложили предусмотреть меры поддержки, которые оказывались бы вне зависимости от вида экономической деятельности. Также считаем важным продление некоторых видов помощи. Это позволило бы небольшим компаниям более уверенно чувствовать себя при планировании будущего", - добавил он.