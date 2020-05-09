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Бизнес

Бюро приема заказов с использованием "бережливых" технологий открылось в ЦСМ Росстандарта

21 мая 2020 15:33  [352] Бизнес

Фото: пресс-служба ЦСМ Росстандарта

Модернизированное бюро приема и выдачи заказов Бюро приема заказов с использованием "бережливых" технологий открылось в нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) Росстандарта. Об этом сообщили в Росстандарте.

Бюро открылось 20 мая - во Всемирный день метрологии.

По словам директора нижегородского ЦСМ Дениса Миронова, это совершенно новая эко-среда с использованием технологий "бережливого производства".

"Мы создаем новый формат общения с заказчиками, причем территориально распределенный – подключаем все 10 "точек доступа" (подразделений) центра в разных районах области. Увеличиваем количество окон для выдачи заказов, создаем комфортную зону ожидания, прорабатываем навигацию, сокращаем плановое ожидание заказчика своей очереди. Меняется все, начиная со штрих-кодирования продукции и заканчивая процессом выдачи средств измерений заказчику, - рассказал директор ЦСМ.

На средство измерения, которое поступает в Бюро приемки, наносится индивидуальный штрих-код, который позволяет отслеживать "жизненный цикл" средства измерения в процессе оказания услуги в режиме онлайн.

"Принцип "бережливого производства" с использованием интернет-технологий позволит нам оптимизировать услуги, оказывать их более качественно и оперативно. Самая большая ценность для нас – наши заказчики. Запуск нового Бюро приемки – отличный подарок для них в первую очередь", - добавил Денис Миронов.

В Нижегородском ЦСМ Росстандарта напоминают: в период повышенной готовности, чтобы исключить скопление людей во время сдачи или выдачи средств измерений, запись на прием производится в личном кабинете на сайте ЦСМ либо по телефону call – центра: 8-800-200-22-14.

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