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Бизнес

Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа начал отгрузку нефтепродуктов водным транспортом

21 мая 2020 16:27  [82] Бизнес

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа начал отгрузку нефтепродуктов водным транспортом. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ").

Первый танкер с мазутом заполнен 8 мая 2020 года на участке по отгрузке нефти и нефтепродуктов речным транспортом, расположенном в селе Великий Враг Кстовского района.

Еще в апреле на ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приступили к выполнению основных мероприятий для осуществления грузовых операций по отгрузке топочного мазута.

Мероприятия включали в себя доставку баржи-причала из затона, его сборку, запуск в работу и заполнение технологических трубопроводов, подключение электроэнергии, телефонной связи, проверку сигнального оборудования.

Такие подготовительные процедуры осуществляются на предприятии ежегодно перед открытием навигации.

Отгрузка речным транспортом является сезонным способом доставки нефтепродуктов покупателю. Кроме того, такой вид транспортировки позволяет предприятию "разгрузить" эстакады железнодорожного налива и дает возможность провести ремонтные и профилактические работы на инфраструктуре.

На сегодняшний день отгрузка речным транспортом идет полным ходом - с береговой нефтебазы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" уже отгружено шесть танкеров с нефтепродуктом.

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