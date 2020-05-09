Фестиваль Arkhangelsk Blues в первый день собрал 1000 любителей блюза Общество

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Фестиваль Arkhangelsk Blues в первый день собрал 1000 любителей блюза. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие", который выступил генеральным партнером онлайн-трансляции мероприятия.

Трансляция первого дня длилась два часа. Пятнадцатый юбилейный Arkhangelsk Blues Festival открыли The CrossroadZ Сергея Воронова и квинтет Игоря Бутмана.

"Очень рад, что несмотря ни на что традиционный музыкальный фестиваль "Arkhangelsk Blues" все же состоялся", - сказал, открывая онлайн-трансляцию бизнес-лидер банка "Открытие" в Архангельской области Владимир Клычников.

"Блюз, как известно, славится своими импровизациями. Поэтому кому, как не организаторам блюз-фестиваля, импровизировать и находить новые способы исполнения музыки! Банк "Открытие" как надежный партнер фестиваля со своей стороны, безусловно, поддержал решение Тима Дорофеева и его команды об изменении формата выступлений и сделал все, чтобы они состоялись", - добавил Владимир Клычников.

Сегодня, во второй день фестиваля, ценителей музыки ждут So Rocking Blues Band (Архангельск), Ксения Федулова & Jam Duet (Москва) и Петрович блюз бэнд (Вологда). Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени на сайте фестиваля , на YouTube-канале и в аккаунтах фестиваля в социальных сетях.

Кроме того, на площадках проекта уже доступны все выступления первого дня фестиваля. А в дальнейшем любители блюза смогут смотреть в записи все три вечерних концерта, которые состоятся в рамках Arkhangelsk Blues.