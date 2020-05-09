Нижегородская область получит дополнительно 4,5 млрд рублей из федерального бюджета Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Нижегородская область получит дополнительно 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года" депутаты комитета по бюджету и налогам

областного парламента рассмотрели на заседании 21 мая.

Так, в соответствии с законопроектом, более чем на 4,5 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета. В частности:

- 1,783 млрд рублей составит дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией,

- 1,234 млрд рублей будет направлено на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно,

- 544 млн рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- 416,5 млн рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- 244 млн рублей – на сокращение доли загрязненных сточных вод;

- 44,5 млн рублей – на создание дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

- 32 млн рублей – на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций.

Кроме того, более чем на 1 млрд рублей будут увеличены безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

"Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность слаженной работы всех уровней власти для максимально оперативного и качественного реагирования на новые вызовы. На федеральном уровне выделяются серьезные объемы финансирования. Это очень важно для регионов, которые сегодня сталкиваются с серьезными трудностями. Так, выплаты семьям с детьми не только поддержат эту категорию граждан, но и окажут положительное влияние на уровень потребительского спроса. Мы видим, что все больше мер начинают работать", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Более 540 миллионов рублей выделяются по линии Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Несмотря на обстоятельства, мы должны делать наши населенные пункты удобнее для жителей", - добавил губернатор.

За счет средств областного бюджета около 347 млн рублей будет направлено на реализацию мероприятий Указа губернатора "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности:

- 198 млн рублей – на возмещение части затрат работодателям на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности,

- 91,8 млн рублей – на возмещение затрат работодателям на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности,

- 42 млн рублей – на поддержку самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции,

- 15 млн рублей – на предоставление безработным гражданам дополнительной компенсационной выплаты.

Также из областного бюджета будет выделено 176 млн рублей на предоставление муниципальным районам и городским округам субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на деятельность транспортных предприятий.

Кроме того, 100 млн рублей будет направлено на предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Расходы дорожного фонда будут увеличены более чем на 700 млн рублей за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года. Резервный фонд правительства Нижегородской области также будет увеличен – на 373 млн рублей.

Также 34,8 млн рублей будет направлено на доукомплектование учебным оборудованием и мебелью здания школы на 550 мест в поселке Новинки.

В связи с ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции документом предусмотрено уменьшение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 6,6 млрд. рублей.

"Мы начинаем отражать в бюджете изменения в экономике, которые происходят. В частности, у нас идет недовыполнение налога на прибыль, падение поступлений по НДФЛ. Выпадающие налоговые доходы в большой степени компенсируются дополнительными поступлениями из федерального бюджета", - пояснил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"На мероприятия, связанные с борьбой с коронавирусом и его последствиями, выделяются денежные средства по разным направлениям, и они достаточно серьезные. Это не только непосредственно медицина и все, что с нею связано, но и меры поддержки по отраслям", - добавил председатель комитета.

"Например, мы сегодня обсуждали, по каким принципам распределять денежные средства. Сегодня подход справедливый и системный. Те деньги, которые есть сейчас, и которые еще будут выделяться на поддержку, будут направлены предприятиям всех форм собственности – областным, муниципальным, частным. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, жизнь продолжается, работа ведется. И по тем направлениям, которые наиболее важны, выделяются дополнительные средства", - подытожил Александр Шаронов.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составят:

доходы – 194,5 млрд. рублей (уменьшены более чем на 1 млрд рублей);

расходы – 212,7 млрд. рублей (увеличены более чем на 6,3 млрд рублей);

дефицит – 18,2 млрд рублей (увеличение составит около 7,5 млрд рублей).

В структуре дефицита - 11,4 млрд рублей – это расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года. Данная сумма не приводит к увеличению объема государственного долга.

На заседании было принято решение рекомендовать проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года" к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 28 мая.