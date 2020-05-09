Судебные приставы Нижегородской области определили порядок работы в условиях пандемии коронавируса Общество

Управление ФССП России по Нижегородской области определило порядок работы в условиях временного прекращения личного приема граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В каждом структурном подразделении установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. По обращениям граждан, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, проверка и принятие решения будут проводиться в течение суток.

Кроме того, по вопросам, требующим оперативных мер, жители Нижнего Новгорода и области могут обращаться по телефону дежурной части управления (831) 223-99-53 или воспользоваться электронными сервисами на сайте УФССП России по Нижегородской области.

В "Личном кабинете стороны исполнительного производства" можно получить информацию о ходе исполнительного производства и наложенных ограничениях. С помощью этого сервиса любой взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу.

Узнать о наличии задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте службы с помощью интернет-ресурса "Банк данных исполнительных производств" или через приложение "ФССП" для мобильных устройств. Обращение можно направить через интернет-приемную на сайте управления.