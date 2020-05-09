Житель Дзержинска подозревается в краже денег из магазина, когда кассир уснула за прилавком (ВИДЕО) Происшествия

Житель Дзержинска подозревается в краже денег из магазина, когда кассир уснула за прилавком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 22 мая 2020 года.

В отдел полиции обратилась 43-летняя сотрудница магазина и рассказала, что у неё из кассы похитили деньги. По словам заявительницы, она уснула за прилавком, а касса была открыта. Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за преступления против собственности 45-летний дзержинец. Мужчина был задержан, сейчас он под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.