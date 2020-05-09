"Принятие поправок в Конституцию - важный этап для развития нашей страны", - Михаил Иванов Политика

Председатель комиссии по формированию комфортной городской среды Общественной палаты Нижнего Новгорода, кандидат экономических наук Михаил Иванов прокомментировал поправки в Конституцию РФ.

"Поддерживаю инициативу нашего президента Владимир Путина и те изменения, которые он предложил внести в Основной закон страны. Для меня как для многодетного отца близка тема семейных ценностей, защита материнства, отцовства и детства. Закрепляя в Конституции приоритетность этих направлений в социальной политике, государство берёт на себя ответственность за исполнение обязательств по отношению к детям и семьям.

Мой дед занимался исследованиями в области ядерной энергетики, а бабушка проектировала самолёты, поэтому я точно знаю: закрепление в Конституции обязательств со стороны государства поддерживать научно-технологическое развитие страны, сохранение и развитие её научного потенциала - важная поправка для всего общества.

Как только будет назначена дата голосования, я обязательно поддержу поправки не словом, а делом. Призываю участвовать в голосовании всех, это важный этап для развития нашей страны. Конституция определяет права и обязанности граждан и государства, поэтому это касается каждого из нас", - считает Михаил Иванов.