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Политика

Более 70 кандидатов в Думу Дзержинска заявились на участие в праймериз

22 мая 2020 13:45  [127] Политика

77 кандидатов в Думу Дзержинска заявились на участие в праймериз. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 22 мая 2020 года.

В частности, это действующие депутаты Думы – Юлия Абызова (округ №3), Людмила Кемайкина (округ №10), Олег Корпатенков (округ №13), Виктор Романов (округ №14), Игорь Крашенинников (округ №16), Евгений Монахов (округ №18), Иван Григорьев (округ №19), Наталия Мигунова (округ №20), Екатерина Стрижова (округ №21), Александр Парамонов (округ №26), Сергей Попов (округ №27), Денис Савинов (округ №30), Олег Богданов (округ №31), Евгений Минервин (округ №32), Николай Пивняк (округ №33), Юрий Шахунц (округ №36).

Из них 16 депутатов, входящих в Думе в депутатское объединение "Единая Россия", принимают участие в праймериз по выборам в этот представительный орган следующего созыва.

"В Дзержинске на предварительном отборе голосуют выборщики, которые являются членами партии. Процедура позволяет им составить мнение о кандидатах и их видении депутатской деятельности: на что собираются обращать внимание, для чего в принципе хотят быть избранными. Это дает возможность объективно подойти к оценке участников праймериз", - прокомментировал депутат Виктор Романов.

Предварительный отбор для округов №№ 1-16, 18,19 состоится сегодня, 22 мая. Праймериз для округов №№ 17, 20-36 намечен на 29 мая.

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