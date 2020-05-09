Продуктовая фабрика группы банка "Открытие" представила обновленную витрину ПИФов Экономика

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Продуктовая фабрика "Открытие Инвестиции" группы банка "Открытие" представила обновленную витрину ПИФов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Обновленный сервис — витрина паевых инвестиционных фондов — после доработок стала доступна клиентам группы банка "Открытие". Флагманские ПИФы УК "Открытие" представлены в линейке инвестиционных продуктов на сайте "Открытие Брокер". За счет добавления на витрину новых разделов и элементов – в том числе графических и интерактивных — анализировать фонды и планировать инвестиции в них стало намного проще и удобнее.



Что такое "Открытие Инвестиции"?

"Открытие Инвестиции" — единая продуктовая фабрика, которая работает на базе банка "Открытие", "Открытие Брокер" и УК "Открытие". Участники глобального проекта совместно разрабатывают и предлагают инвестиционные продукты и стратегии для частных клиентов.



На витрине есть отдельная страница для каждого паевого фонда, где можно ознакомиться с его описанием и составом: структурой портфеля по эмитентам, ожидаемой доходностью, динамикой стоимости пая, рекомендуемым сроком и минимальной суммой инвестирования, вознаграждением управляющей компании.



Кроме того, на страницу добавлены новые разделы, графические и интерактивные элементы (виджеты), которые упрощают анализ фондов, позволяя сделать правильный выбор. В частности, в разделе "Калькулятор" теперь можно в пару кликов рассчитать доходность, указав сроки и суммы инвестирования. Также на витрине теперь доступен раздел "Обзор", где помимо описания каждого фонда, наглядно представлена его структура по эмитентам и динамика стоимости пая. За счет добавления этих и других элементов планировать инвестиции в ПИФы стало намного удобнее.



Какие продукты представлены?

Сейчас клиентам доступны восемь флагманских паевых фондов УК "Открытие", которые рассчитаны на широкую аудиторию с различными инвестиционными предпочтениями и номинированы как в рублях, так и в валюте. На 30 апреля 2020 года доходность представленных на витрине паевых инвестиционных фондов за 12 месяцев составила:



"Открытие — Золото" – открытый паевой фонд показал результат 45,48% в рублёвом эквиваленте и 27,71% — в долларовом. Большая часть фонда состоит из ETF SPDR Gold Shares, который подкреплен реальными золотыми слитками;



Активно управляемый валютный фонд "Открытие — Глобальные инвестиции" показал доходность за год: 24,68% в рублях и 9,45% в долларах. Фонд включает ценные бумаги Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications и другие;



"Открытие — Еврооблигации" – консервативный валютный фонд с рублевой доходностью 20% за год и 5,35% в валюте. В него входят номинированные в долларах обязательства эмитентов из России и стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. Облигации компаний "первого" и "второго" эшелонов и суверенные бумаги иностранных компаний относятся по большей части к металлургии и банковскому сектору.



В составе фонда "Открытие — Облигации" – государственные, субфедеральные и корпоративные рублёвые облигации, годовая ожидаемая доходность которых превышает среднюю ставку по депозитам. Показатель годового роста стоимости пая в 10,94% — результат действий управляющей компании;



ОПИФ "Открытие — Индекс МосБиржи", имеющий портфель, который повторяет состав и структуру индекса МосБиржи, показал доходность 1,12%;



На конец первого квартала доходность фонда "Открытие — Акции" за 12 месяцев составила 7,51%, а прирост стоимости пая за три года достиг 41,24%. Инвестиционная стратегия этого фонда предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента.

Также на витрине клиентам доступно приобретение паев новых активно управляемых ПИФ: "Открытие — Лидеры инноваций", предлагающего участие в росте акций инновационных и технологических компаний, и "Открытие — Сбалансированный", который будет вкладывать средства в акции и облигации российских компаний.



Инвестиционная стратегия фонда "Открытие — Лидеры инноваций", предусматривает приобретение акций инновационных компаний, обладающих, по мнению экспертов УК "Открытие", лучшим соотношением риск-доходность. Акции таких компаний, как правило, дорого оцениваются инвесторами, однако в периоды высокой волатильности и рыночных дислокаций появляется возможность купить эти бумаги по привлекательным котировкам. За прошедшие 10 лет среднегодовой рост индекса NASDAQ-100, в составе которого преобладают технологические компании, составил 14,8% годовых в долларах США, в то время как среднегодовой рост индекса широкого рынка S&P 500 — 8,2% годовых в долларах США.



В специальном разделе продуктовой витрины на сайте "Открытие Брокер" можно найти ответы на самые распространенные вопросы про ПИФы, а также оставить заявку на личную консультацию. Приобретение паевых инвестиционных фондов происходит в личном кабинете клиента УК "Открытие" без посещения офиса — при помощи процедуры идентификации на портале Госуслуг или через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Минимальный порог для входа в ПИФы под управлением компании составляет 1 тысяча рублей. Клиенту необязательно быть экспертом и обладать специальными знаниями, чтобы начать инвестировать в ПИФы, так как доверительное управление активами осуществляют профессиональные управляющие, обладающие высоким уровнем компетенции в инвестиционной сфере.



Контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом, составляющим ПИФ, осуществляет специализированный депозитарий, а регулирование и надзор за деятельностью управляющих компаний — Банк России.



"В новой продуктовой витрине представлены флагманские паевые инвестиционные фонды УК "Открытие", каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, по стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. Управляющие фондами осуществляют постоянный мониторинг ситуации на фондовом рынке, что позволяет оперативно принимать решения для достижения оптимального соотношения доходности и риска в интересах клиентов компании", - заметил начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.

"Уже несколько лет мы наблюдаем резкий рост интереса инвесторов к ПИФам на фоне низких ставок по банковским депозитам и замедления экономического роста из-за пандемии. Паевые фонды оказались привлекательным инструментом для инвесторов, которые не имеют опыта работы с ценными бумагами или времени на управление своим портфелем. Вместе с тем, стоимость паев доступна самой широкой аудитории, а приобрести их можно в режиме онлайн — и эти факторы, безусловно, тоже способствуют популярности инструмента. Наша витрина ПИФов, уверен, внесет свой вклад в популяризацию этого продукта — прежде всего, за счет удобства, наглядности, информационной прозрачности и возможности сравнить показатели разных фондов", - добавил заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами АО "Открытие Брокер" Алексей Куртов.