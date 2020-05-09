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Общество

Медсестры заразились коронавирусом в нижегородской больнице № 28

22 мая 2020 14:53  [90] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Медсестры заразились коронавирусом в нижегородской больнице № 28 Московского района. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на региональный Минздрав и администрацию больницы.

По информации, 21 мая диагноз был подтвержден у 11 медицинских сестер, работающих в больнице. При этом, одна из сотрудниц уже выздоровела и вернулась к своей работе.

По состоянию на 22 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом официально заболели 7 615 человек, из них 2 076 человек выздоровели и выписаны, 57 человек умерли (накануне было 53).

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