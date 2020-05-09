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Общество

Власти ликвидировали свалку в Дзержинске после жалобы в соцсети

22 мая 2020 15:27  [101] Общество

Власти ликвидировали свалку в Дзержинске после жалобы в соцсети через аккаунт местной администрации. Об этом сообщили в ситуационном центре проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области.

Местные жители пожаловались на свалку на улице Клюквина. После этого мусор был убран.

Напомним, берег озера очистили от мусора после жалобы нижегородки в соцсети. Гору мусора убрали в Сарове после обращения жителей в соцсети.

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