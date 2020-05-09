Власти ликвидировали свалку в Дзержинске после жалобы в соцсети через аккаунт местной администрации. Об этом сообщили в ситуационном центре проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области.
Местные жители пожаловались на свалку на улице Клюквина. После этого мусор был убран.
Напомним, берег озера очистили от мусора после жалобы нижегородки в соцсети. Гору мусора убрали в Сарове после обращения жителей в соцсети.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+