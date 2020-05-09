Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке Экономика

Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке. Об этом сообщил управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Сергей Алимов в ходе онлайн-брифинга по теме ипотечного кредитования 21 мая 2020 года.

На сегодняшний день льготная ставка составляет 6,1% при использовании сервиса по подбору недвижимости "ДомКлик", и 6,4% при оформлении ипотеки другим способом.

"Программа была утверждена правительством в качестве меры поддержки населения. В Сбербанке она действует с 21 апреля. За первые недели действия программы мы оформили больше 360 заявок. Сумма превысила 750 млн рублей", - рассказал Сергей Алимов.

В ипотеку по льготной ставке можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика.

Условия:

- сумма кредита в рамках этой программы в Нижегородской области не должна превышать 3 млн рублей (ограничений по стоимости квартиры нет);

- первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости недвижимости;

- максимальный срок кредита не должен превышать 20 лет.

Оформить льготный кредит можно до 1 ноября 2020 года.

"Для этого нужно выбрать квартиру в сервисе "ДомКлик". Менеджер заранее подготовит все документы и приедет к вам в любое удобное время и место, чтобы подписать документы", - пояснил управляющий Нижегородским отделением банка.

Если в семье с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, она может претендовать на ставку по ипотеке – 4,7%.

Кроме того, в апреле ПАО "Сбербанк" подписал соглашение с ГК "Каркас Монолит" по предоставлению сниженных ставок при покупке нового жилья в ЖК "КМ Анкудиновский парк" и "КМ Молодежный, 76". Ипотека в этих домах будет доступна по ставке 1% на время строительства. Сергей Алимов отметил, что далее клиенты смогут иметь ставку 3,6% на всем сроке кредитования.

Генеральный директор ГК "Каркас Монолит" Павел Фролов подчеркнул, что речь идет о домах № 15 в "КМ Анкудиновский парк" и в "КМ Молодежный, 76".

"На данный момент собрано порядка 40 заявок. Надеемся, что уже на следующей неделе у нас пройдет первая сделка", - сказал он.

Благодаря сервису "Электронная регистрация" ставка может быть еще ниже. С 12 мая по 30 июня 2020 года действует снижение на 0,3 п.п. ставки по сделкам зарегистрированным через "Электронную регистрацию".

Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете сервиса "ДомКлик".

"Мы отметили, что спрос на использование "Электронной регистрации" с начала режима самоизоляции вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. Сервисом можно воспользоваться по всем типам сделок с жилой недвижимостью: готовое жилье (квартиры и комнаты), новостройки, земельные участки и жилые дома. Уверены, что это позволит еще больше обезопасить наших клиентов и сделать процесс покупки и продажи недвижимости со Сбербанком еще более удобным", - дополнил Сергей Алимов.

Что касается вторичного жилья, с 6 мая Сбербанк снизил ставку на вторичном рынке на 0,4 пункта. Ипотеку можно оформить сегодня по ставке – начиная с 7,8%.

Также банк снизил ставку по военной ипотеке до 8,4% с 18 мая. Приобрести таким образом можно не только квартиру, но и жилой дом, землю или таунхаус.

С 25 мая ПАО "Сбербанк" снизит ставки рефинансирования ипотеки в других банках. Ставка снижена на 0,5 пункта и будет составлять 8,5%.