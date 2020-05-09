"Горячая линия" по защите нижегородских семей с детьми пройдет 25-30 мая Общество

"Горячая линия" по защите нижегородских семей с детьми пройдет 25-30 мая 2020 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Речь идет о предоставлении мер социальной поддержки.

С 25 по 30 мая (с 09:00 до 18:00 с пн по чт, с 09:00 до 16:45 в пт) прокуратурой области проводится "горячая линия".

Если есть сведения о нарушении порядка назначения и осуществления ежемесячных и единовременных денежных выплат семьям, имеющим детей, просьба проинформировать об этом прокуратуру по телефону: 414-22-20.