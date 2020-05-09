День славянской письменности: программа онлайн-мероприятий в Нижнем Новгороде

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День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Истоки праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей славян, создателей славянской азбуки. В этот день библиотеки города подготовили для нижегородцев просветительскую онлайн - программу, посвященную этой дате. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Автозаводский район
24 мая в 10:00 из исторического обзора "История русского языка: зарождение русского алфавита" читатели в группе библиотеки им. М.Ю. Лермонтова узнают о появлении письменности на Руси, о братьях Кирилле и Мефодии, о том, что такое "кириллица" и какое она имела значение для всего славянского народа.
В 11:00 в познавательное путешествие "От знаков к буквам, от бересты к страницам" приглашают сотрудники библиотеки им. А.Н. Радищева.
В 11:00 сотрудники библиотеки им. А.С. Макаренко представят для юных читателей кроссворд "В начале было слово" с вопросами по истории праздника и его основателях.
В 12:00 необычное онлайн событие состоится сразу в двух группах автозаводских библиотек "ВКонтакте" - это библиоинформина (особая форма работы в поисковой системе каталогов. Иноформина "Мы – славяне" пройдет в группе библиотеки им. Д.Н. Мамина-Сибиряка и в это же время начнется информина "День славянской письменности и культуры" в библиотеке им. В.В. Бианки.
В 13:00 в группе библиотеки-Центр деловой и правовой информации пройдет мастер-класс по живописи "Рисуем Буквицу".
В 14:00 в паблике библиотеки им. Ю.А. Адрианова пройдет игра-викторина "По следам Кирилла и Мефодия". Библиотекари помогут юным читателям узнать о происхождении родного языка, первых письменных памятниках и первой азбуке наших предков.
Канавинский район
24 мая в 12:00 в рамках Дня славянской письменности библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина проведет поэтический вечер, посвященный поэту Иосифу Бродскому, которому 24 мая исполняется 80 лет.
25 мая в 15:00 библиотека им.Ф.М. Достоевского проведет онлайн-лекция о жизни и творчестве святого мученика протопопа Аввакума, духовного писателя, одного из родоначальников российской словесности (к 400-летию со дня рождения).
Ленинский район
24 мая в 10:00 на странице библиотеки им. М.И. Цветаевой сотрудники библиотеки подготовят для подписчиков группы виртуальный журнал "Фома".
В 11:00 библиотека им. К.Г. Паустовского подготовила видеоролик "Ступени к славе – строки книг".
В 14:00 на странице библиотеки им. Д.А. Фурманова пройдет онлайн-чтение "Лишь слову жизнь дана…" (о стихотворении И. Бунина "Слово").
Также в течение дня библиотека им. С.Я. Маршака подготовит литературную игру "Загадки страны Лингвинии".
25 мая в 13:00 на странице библиотеки им. В. Комарова сотрудники библиотеки подготовят для участников группы калейдоскоп историй "О русском языке".
Московский район
24 мая с 11 до 12:00 детская библиотека им. В.Г. Белинского проведет видеобеседу "День славянской письменности".
В этот же день библиотека им. А.Н. Толстого представит видеобеседу о истории праздника "Откуда пошла азбука".
25 мая в 10:00 детская библиотека-филиал №6 им. Е.А. Никонова представит видеоролик "Наследие Кирилла и Мефодия"
В 12:30 библиотека им. П.А. Заломова подготовит интернет-словарь "Слово о словах", который расскажет происхождение идиом и фразеологизмов, употребляемых россиянами до сегодняшних дней.
В течение 25 мая детская библиотека им. Н.Ф. Гастелло представит опросы и цикл викторин "Мир слов. Буквенный шифр", а библиотека им. А.С. Пушкина расскажет об истории праздника и его значении.
Приокский район
24 мая в 10:00 центр культуры и кино "Зарница" проведет онлайн-встречу "Александр Невский", в рамках которой пройдет обзор фильма, трансляция фрагментов и их обсуждение.
25 мая в 16:00 в группе библиотеки им. Т.Г. Шевченко пройдет мероприятие "Живое слово мудрости".
29 мая в 18:30 библиотека им С.В. Михалкова проведет чтение отрывков повести Николая Гоголя "Шинель" с филологом Ириной Преображенской. Ссылка на встречу в Zoom будет опубликована в группе.
Советский район
25 мая в 12:00 в детской библиотеке им. И. Крылова проведет онлайн-трансляцию "Книга недели" по сборнику рассказов Э.Шима "Цветной венок".
26 мая в 14:00 сотрудники библиотеки им. Б. Корнилова проведут мастер - класс по сказке Б. Корнилова "Как от меда у медведя зубы начали болеть".
Сормовский район
25 мая в 10:00 библиотека им. Л. Кассиля проведет виртуальный экскурс "Кирилл и Мефодий — создатели славянской азбуки", на нем пользователи узнают о роли братьев Кирилла и Мефодия в создании письменности в славянских странах.
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