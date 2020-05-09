"Серьезных проблем с обеспечением СИЗ в медучреждениях региона нет", - Давид Мелик-Гусейнов Общество

Все медицинские учреждения области обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"Серьезных проблем с обеспечением СИЗ в медицинских организациях Нижегородской области нет. При необходимости каждое учреждение приобретает их в рабочем порядке. Министерство здравоохранения региона контролирует ситуацию в ежедневном режиме", - констатировал он.

Руководитель регионального Минздрава лично проверил, как обстоят дела со средствами индивидуальной защиты в некоторых больницах. Так, в пятой городской больнице Нижнего Новгорода имеется запас СИЗ на 10 дней, в Балахнинской центральной районной больнице - на 5 дней.

Он отметил, что на приобретение средств индивидуальной защиты в медицинские организации региона в течение последних трех месяцев было направлено 284,8 млн рублей.

"Мы благодарны всем, кто помогает нам с обеспечением СИЗ. Ими снабжаются и наши стационарные учреждения социального обслуживания, и соцработники, и волонтеры. На сегодняшний день средства индивидуальной защиты - ежедневная потребность каждого. Дефицита мы не допустим!", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Заместитель губернатора напомнил, что по вопросам, связанным с обеспечением медицинских организаций средствами индивидуальной защиты, необходимо звонить на "горячую" телефонную линию регионального минздрава: 8 (831)250-94-03.