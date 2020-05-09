Новые светофоры установят на аварийных участках в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом стало известно в ходе онлайн-заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 26 мая 2020 года.
Как сообщил директор муниципального бюджетного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода" Николай Мамонов, новые светофоры появятся у школы №85 на ул. Героев космоса, около остановки по адресу: ул. Ореховская,55, а также на пересечении ул. Академика Сахарова с ул. Цветочной.
Решение об их установке было принято по постановлению нижегородской ГИБДД из-за большого количество аварий на этих участках, и по многочисленным обращениям жителей.
Также Николай Мамонов, сообщил, что новые дорожные знаки и искусственные неровности будут установлены около 36 нижегородских школ.
Напомним, новый светофор заработал на перекрестке ул. Полярная и Анкудиновское шоссе в Нижнем Новгороде в апреле.
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