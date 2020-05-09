ООО "Капдорстрой-НН" займется благоустройством второй очереди парка Пушкина Общество

парк им.Пушкина Фото: из соцсети Facebook, Светлана Кукина

ООО "Капдорстрой-НН" ("КАПИТАЛЬНОЕДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-НН") займется благоустройством второй очереди парка им.Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Эта организация по итогам проведения аукциона будет выполнять работы. Сумма контракта 45 млн 850 тысяч рублей.



Гарантийный срок на выполненные работы и материалы – три года. Работы по контракту необходимо выполнить к 1 сентября этого года.

В частности, подрядчик должен будет установить парковые диваны и скамьи без спинки, урны, входную табличку и информационные стенды. Оборудовать сцену, игровую площадку и скейт-парк.

Ранее нижегородцы просили высадить в парке редкие породы деревьев. Согласно техническому заданию, в парке появятся: боярышник кроваво-красный, клен татарский, бархат амурский, вишня пенсильванская, каштан конский, бальзамин "Танго" и "Том Самб", астильба Арендса "Монтгомери", гейхера "Форева Ред" и зеленчук желтый "Вариегата". Предполагается высадка цветов.

При этом, согласно ведомости работ, предусмотрена валка существующих деревьев и выкорчевка пней.

Источник финансирования работ - средства бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода".

Отметим, что существующую рампу для скейтборда из парка Пушкина перенесут в другое место.

Напомним, благоустройство первой очереди завершилось с задержкой срока 13 сентября 2019 года. На его территории благоустроили две игровые детские площадки и создали большую детскую игровую зону. Кроме того, в парке привели в нормативное состояние площадку для выгула собак и установили новые элементы и ограждение. Проектом были предусмотрены работы по замене освещения и по озеленению.

В марте 2019 года Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства парка Пушкина, которая предусматривала функциональные зоны пушкинской тематики: "Странник", "Герой" и "Поэт". Однако сейчас речь об этом проекте не идет.

СПРАВКА:

ООО "КАПИТАЛЬНОЕДОРОЖНОЕСТРОИТЕЛЬСТВО-НН" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2002 году. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор – Ишхан Хчоян. Учредители - Ишхан Хчоян и Елена Наджарян. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог, дополнительные – производство битумных смесей, строительство зданий, производство земляных работ. Благоустройства в числе видов деятельности этой организации – нет.