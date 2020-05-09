Ремонт дорог начался по ул.Рокоссовского в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт дорог начался по ул.Рокоссовского в Нижнем Новгороде. Исполняющий полномочия главы администрации города Юрий Шалабаев проверил ход ремонта дороги на улице Рокоссовского, вошедшей в нацпроект.

"В этом году ремонту подлежит 26 участков дорог, в том числе два участка за счет сложившейся экономии от торгов. Сегодня проинспектировал работы на ул. Рокоссовского. Данный участок капитально не ремонтировался в течение примерно 10 лет. В настоящее время подрядчик приступил к работам. На объекте установили новый бордюрный камень, практически полностью сняли старое покрытие, в ближайшее время приступят к укладке нового асфальта. Объем ремонта большой, поэтому нужно тщательно мониторить ход работ, обязательно придерживаться сроков, учитывать погодные условия", - сказал Юрий Шалабаев.

Как сообщил директор департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко, на данный момент работы ведутся на 12 объектах, в ближайшее время подрядчик развернет ремонт еще на нескольких участках. Он также добавил, что в этом году наибольший объем работ будет выполнен именно в Советском районе, где будет отремонтировано восемь объектов.

По словам технического директора ООО Корпорация "Стройинвест" Анатолия Кулика, в настоящее время в Советском районе ремонтируются четыре участка на улицах Рокоссовского, Васюнина, Агрономической и Артельной.

Также исполняющий полномочия главы администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил состояние асфальта, уложенного в прошлом году на улице Надежды Сусловой. В 2019 году, помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров, там были организованы парковочные карманы.

Первый заместитель главы администрации Советского района Максим Рысин подчеркнул, что жители близлежащих домов обращались в администрацию с вопросом об организации парковочных мест, благодаря нацпроекту задача была решена.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде будут отремонтированы дороги и тротуары площадью около 380 тысяч кв.м и протяженностью 28 км.