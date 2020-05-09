Нижегородцы выступают против строительства ЖК на краю Волжского откоса Общество

Генплан ЖК Фото: с сайта domostroynn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители домов №№ 180, 180/1, 182, 186-Б по ул. Родионова в Нижнем Новгороде создали петицию, в которой просят запретить точечную застройку в оползневой зоне на краю Волжского откоса и организовать там рекреационную зону. Документ размещен на платформе Change.org.

Авторы петиции адресовали ее президенту России, губернатору Нижегородской области, главе Нижнего Новгорода и руководителю регионального ГУ МЧС России.

Претензия жителей касается точечной застройки в районе улиц Родионова и Северо-Восточной, а именно строительства четырех 25-этажных домов ЖК "Дом на набережной".

(проект жилого комплекса, фото с сайта domostroynn.ru)

Нижегородцы напоминают, что Волжский склон считается одним из наиболее опасных участков Нижегородской области в оползневом отношении. Так в 1980 году строительство областной больницы им. Семашко привело к тому, что дома на ул. Слобода Печеры были расселены из-за ускорившихся оползневых процессов. Противооползневых мероприятий на краю склона последнее время не проводилось, поэтому авторы петиции боятся обрушения склона.

Согласно информации в петиции, дома №№ 180, 180/1, 182, 186-Б по ул. Родионова находятся в предаварийном состоянии. Они разрушаются в связи с допущенными нарушениями при их проектировании, строительстве и высоким уровнем грунтовых вод. Жители считают, что строительство многоэтажек негативно отразится на их состоянии и ускорит эти процессы.

Также они ссылаются на пункт 4.17 Свода правил "Градостроительство. СП42.13330.2016": "В районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (землетрясения, цунами, сели, наводнения, оползни и обвалы), зонирование территории поселений следует предусматривать c учетом уменьшения степени риска и обеспечения устойчивости функционирования. В зонах с наибольшей степенью риска следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы". И просят организовать там рекреационную зону.

На настоящий момент петицию подписали 473 человека.

СПРАВКА:

Жилой комплекс бизнес класса "Дом на набережной" расположен в границах улиц Родионова и Северо-Восточная. Застройщик - ООО "СЗ "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ". Сроки строительства первого 25-этажного дома на 313 квартир: второй квартал 2020 года - второй квартал 2023 года. Территория ЖК закрытая, имеется подземная и наземная парковка.