МФЦ на ул.Славянской стал собственностью Нижнего Новгорода Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: ул.Славянская,25 перешел в собственность Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Гордумы в ходе онлайн заседания 27 мая 2020 года.

Инициировало передачу министерство имущественных и земельных отношений региона.

Как пояснила начальник управления бюджетной политики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области Елена Малинкина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил дорожную карту перехода к централизованной модели управления многофункциональными центрами региона.

Отметим, что МФЦ передают вместе с имуществом, в том числе автомобилями, балансовой стоимостью 75,6 млн рублей, остаточной – 18,3 млн рублей.