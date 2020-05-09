Одобрено 279 заявок от нижегородских предпринимателей на получение помощи при коронавирусе Бизнес

Одобрено 279 заявок от нижегородских предпринимателей на получение помощи при коронавирусе на общую сумму более 34,5 млн рублей. От общего числа, более половины организаций получили средства на выплату зарплат работникам, остальные – на оплату коммунальных услуг. Также поддержку получили 35 самозанятых нижегородцев. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам обсуждения очередных изменений в бюджет города на 2020 год на онлайн заседании Думы Нижнего Новгорода 27 мая 2020 года.

"Мы продолжим помогать малому и среднему бизнесу. Сегодня бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 395,6 млн рублей за счет трансфертов из областного бюджета. Из них 150 млн рублей будет направлено на поддержку предпринимателей. Они смогут возместить свои расходы на заработную плату и оплату коммунальных услуг. Субсидии также получат самозанятые", – заявил Юрий Шалабаев.

Как отметил исполняющий полномочия мэра города, еще 40 млн рублей за счет перераспределения расходов направят на поддержку муниципальных транспортных предприятий. "Во время пандемии коронавируса пассажиропоток этих предприятий значительно упал, возникли выпадающие доходы, которые необходимо возмещать", – пояснил он.

"Кроме расходов за счет межбюджетных трансфертов мы перераспределили средства внутригородского бюджета, предусмотрев увеличение расходов на содержание ливневых канализаций на 10 млн рублей. Прямо скажу, этого недостаточно, абсолютно точно будут и другие изменения в этом направлении на последующих заседаниях городской Думы. Важно обеспечить поступательное движение вперед", – отметил исполняющий полномочия главы города.

Напомним, что ливень 8 мая затопил весь исторический центр Нижнего Новгорода. Автомобили, стоящие на проезжей части, погрузились в воду почти до окон, на склонах ландшафта образовались водопады.

Наиболее сильными последствия ливня были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут". Там сошел грунт, и образовались оползни.

Отметим также, в ходе заседания стало известно, что доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 93% в 2019 году.