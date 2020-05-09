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Происшествия

Нижегородский школьник подозревается в вымогательстве и грабеже

27 мая 2020 14:31  [42] Происшествия

Нижегородский школьник подозревается в вымогательстве денег и грабеже телефона у сверстников. Как сообщили в СУ СК России по региону 27 мая 2020 года, расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии следствия, в феврале этого года в Канавинском районе школьник, под угрозой применения насилия, забрал у сверстника телефон стоимостью более 6 тысяч рублей. Также он ударил другого 14-летнего знакомого и потребовал деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, на которые знакомый впоследствии приобрел требуемые вымогателю товары.

Противоправные действия подросток совершил якобы из-за того, что один из потерпевших в социальной сети оскорбил мать их знакомого. Ведется предварительное расследование.

Напомним, в сентябре прошлого года СУ СК по Нижегородской области забрал из МВД другое дело - по "Мещерской банде" подростков из Канавинского района. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию в Нижнем Новгороде на контроль и поручил провести проверку "Мещерской банды" подростков.

Новости о том, что группа подростков, которая избивала жителей микрорайона "Мещерское озеро", а также применяла огнестрельное оружие, быстро разошлись по региональным и федеральным СМИ летом этого года. Позднее сообщалось, что группе подростков устроили самосуд. В региональном ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали об основных эпизодах в мае-июле этого года, которые стали поводами для организации проверок.

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