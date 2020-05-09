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Бизнес

ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию "Всем Нижним"

27 мая 2020 15:48  [340] Бизнес

Социальный проект "Всем Нижним", направленный на создание условий для оказания взаимопомощи горожанами в период пандемии коронавируса стартовал 22 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Оператором проекта выступила АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода". ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") стало партнером данного проекта.

"Для ЛУКОЙЛа практика поддержки социально значимых проектов не новая. Мы поддерживаем социальные инициативы в каждом регионе присутствия компании. Важно отметить, что в сложившейся ситуации поддержка особенно важна, тем более, если она нужна многодетным семьям. Именно поэтому мы решили присоединиться к проекту "Всем Нижним", - сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

В компании напомнили, что на территории Нижегородской области продолжается прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". Цель конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" учреждена номинация "Великий подвиг", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований принимаются в срок до 15 июня 2020 года включительно почтовыми отправлениями по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9.

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (электронная почта pr-nnos@lukoil.com., телефон: (83145) 5- 50-58).

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