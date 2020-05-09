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Бизнес

АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Открытие" на уровне АА-(RU)

27 мая 2020 15:59  [204] Бизнес

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО Банк "ФК Открытие" на уровне АА-(RU), прогноз "стабильный". Об этом со ссылкой на рейтинговое агентство сообщает пресс-служба банка.

Кроме того, на уровне АА-(RU) подтвержден рейтинг облигаций Банка "Открытие".

По оценкам АКРА, кредитный рейтинг на уровне АА-(RU) отражает сильное влияние государства на кредитоспособность, а также высокую системную значимость банка "Открытие" для финансового сектора и экономики страны в целом.

Оценка собственной кредитоспособности банка, по мнению аналитиков АКРА, обусловлена умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Аналитики АКРА особо отмечают, что в 2019 году масштабы деятельности группы "Открытие" значительно возросли ввиду окончания плановой полномасштабной трансформации банка и других компаний группы, а также за счет агрессивного наращивания бизнеса для увеличения занимаемой доли рынка.

По оценкам АКРА, банк "Открытие" имеет сбалансированный профиль фондирования. Ресурсная база банка характеризуется достаточной диверсификацией, отсутствует высокая концентрация на крупнейших источниках. Доля средств регулятора в обязательствах банка минимальна (всего 0,1% обязательств). Концентрация на крупнейших группах кредиторов незначительна: на конец 2019 года на одного кредитора приходилось около 3% обязательств, а на десять крупнейших групп — около 12%.

"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

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